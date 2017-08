Co nowego?

Designerskie opakowanie, zabawne monochromatyczne obrazki o charakterze komiksowym, humorystyczne przykłady, utrwalające mikropowtórki w formie quizów i krzyżówek, wyraźne nagrania zachęcające do mówienia.

Pozycja adresowana jest do młodzieży i dorosłych, którzy od lat bezskutecznie próbują nauczyć się języka angielskiego. Wysoki poziom FUNFACTOR sprawia, że do produktu bardziej przystaje nazwa "FISZKI do pochłaniania angielskiego" niż "FISZKI do nauki angielskiego"...



Tematy: Dom, Człowiek, Kariera, Podróże. 3 poziomy (kroki) zaawansowania.